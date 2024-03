Morte de Akira Toriyama afeta 'One Piece' e 'Dragon Ball Super'

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes:

A morte de Akira Toriyama, criador de "Dragon Ball", foi um baque para a comunidade artística, tanto que até a periodicidade de algumas séries foi abalada. Eiichiro Oda, autor de "One Piece", divulgou que seu mangá terá um hiato de 3 semanas na revista Shonen Jump porque, com a morte de seu ídolo, o mangaká percebeu que estava sendo negligente com sua saúde. Em comunicado divulgado na internet, Oda confirmou que visitará alguns médicos nesse intervalo de tempo para garantir seu bem-estar e aproveitará para pensar em novos desdobramentos para o arco de Egghead.

Outro mangá que entrará em hiato, esse por efeito mais direto, é "Dragon Ball Super". O autor Toyotaro ficou profundamente abalado pela morte de seu mentor (e co-roteirista) e os fãs ficarão um mês sem capítulo inédito do mangá. No entanto, já foi confirmado um novo capítulo daqui a dois meses. O mangá "Dragon Ball Super" atualmente adapta os eventos do filme "Dragon Ball Super: Super Hero".

"Sand Land" foi lançado no Star+, sem dublagem até o momento. A Disney garantiu os direitos mundiais de distribuição desse novo anime baseado no mangá de Akira Toriyama sobre um demônio e um militar se reunindo para encontrar uma fonte de água em um futuro distópico e desértico. Foram lançados de uma vez os primeiros 6 episódios, responsáveis por adaptar o conteúdo do mangá, além do episódio 7, o começo de um arco inédito desenvolvido pelo autor. A partir de agora os episódios serão lançados semanalmente na plataforma.

Mangás "Akane-Banashi" e "Blue Box" Imagem: Reprodução/Shueisha

Em meio às comemorações de seu aniversário, a editora JBC confirmou a vinda de dois mangás da Shonen Jump: "Akane-Banashi" e "Blue Box". O primeiro conta a história de Akane, uma praticante de Rakugo, uma arte japonesa que é uma espécie de "stand-up comedy" tradicional. Já o segundo mostra o tímido adolescente Taiki, do time de badminton da escola, apaixonado por Chinatsu, do time de basquete. Ambas as histórias são grandes sucessos no Japão atualmente.

"Diários de uma Apotecária", um dos animes queridinhos dos fãs, ganhou dublagem na Crunchyroll. Até o momento a plataforma disponibilizou os 12 primeiros episódios com as vozes brasileiras.

Anime "Sasaki & Miyano" Imagem: Divulgação/Studio Deen

Recomendação para o Fim de Semana: "Sasaki & MIyano". Miyano é um garoto tímido muito fã de mangás BL. Durante uma briga ele acaba conhecendo Sasaki, um garoto do último ano do ensino médio um pouco mais extrovertido. Ele simpatiza com Miyano e agora quer conhecer mais sobre esse mundo do novo amigo.

Aqui temos uma obra muito fofa. Sasaki & Miyano é uma série shoujo protagonizada por um fã de mangás BL, então acabamos conhecendo mais sobre esse universo. Os personagens são adoráveis e vão trazer aquele quentinho no coração. A série tem 13 episódios e está disponível na Crunchyroll com dublagem e legenda.