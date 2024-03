Modelo do OnlyFans e ativista animal morre aos 31 anos

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A modelo do OnlyFans e ativista animal Elena Larrea morreu aos 31 anos na terça-feira (19). Ela se tornou conhecida no México após fundar o projeto de resgate de equinos "Cuacolandia", em Puebla.

O que aconteceu

De acordo com o abrigo de animais, Elena morreu por causa de uma trombose pulmonar. "Com profundo pesar, informamos a morte de Elena Larrea, presidente e fundadora de Cuacolandia, que morreu devido a uma trombose pulmonar que ocasionou um coágulo no pulmão", disse o comunicado.

"Vamos lembrar e continuar trabalhando por tudo aquilo que corajosamente ela promoveu por esta fundação", afirmou o comunicado.

O comunicado ainda afirmou que irão promover seu legado e amor para os animais. "Para que vivam em liberdade e em condições adequadas aqui, no nosso santuário para cavalos resgatados de abusos e abandono".

A organização agradeceu por todo esforço da modelo. "Agradecemos todo o seu amor e dedicação e desejamos descanso e paz eterna. Sentiremos sua falta".