Nova mansão de MC Daniel foi de miliciano e custou R$ 8,5 milhões; confira

MC Daniel, 25, conhecido como "Falcão do Funk", comprou recentemente sua 5ª mansão. O imóvel perterceu a um miliciano e custou R$ 8,5 milhões.

O que aconteceu

MC Daniel anunciou que comprou uma mansão por R$ 8,5 milhões na última quinta-feira (21). O imóvel fica localizado no luxuoso condomínio Jardim Marapendi, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Mansão pertenceu ao miliciano Marquinho Catiri, assassinado em 2022. Antes de comprar o espaço, o funkeiro quis alugá-lo pelo valor mensal de R$ 40 mil, mais o condomínio de R$ 2 mil e IPTU de R$ 2,8 mil.

Propriedade fica no condomínio de Jade Picon e do jogador do Flamengo Gabigol. Apelidada pelo cantor de "Fafaland", a casa tem cerca de 800m², com seis quartos, sendo quatro deles suítes, 12 banheiros, cinco vagas para carros e uma piscina.

Confira fotos:

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução

Nova mansão de MC Daniel Imagem: Reprodução