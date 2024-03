Luísa Sonza bota de pé espetáculo pop diverso no 1º dia do Lollapalooza

Com o maior público desse primeiro dia de Lollapalooza até agora, Luísa Sonza já chegou com olhares atentos para algum acontecimento. Ela se tornou alvo de trending topics por inúmeros motivos (traição, episódio de racismo e até o falecimento do bebê recém-nascido do ex, Whinderson Nunes). Tudo isso acaba afetando o noticiário do seu ofício, que é compor e cantar.

Nesse campo, goste ou não, o fato é que Luísa entrega. No Lolla não foi diferente. Ela bota de pé um espetáculo pop diverso, musicalmente condizente com o que o gênero demanda: música para as massas, com bons refrões, dancinhas (é claro), pirotecnia, banda potente (com excelentes mulheres, a baterista Rayani Martins e a tecladista Thais Andrade) e uma cantora que vem aprimorando sua amplitude vocal com o tempo.

Ela vai do pop funk pro romântico, empunha a guitarra pra tocar a parceira com Marília Mendonça e bota banca de bad girl: "Não tinha certeza se ia tocar guitarra até dois dias atrás, mas resolvi tocar. Foda-se, melhor tentar do que não fazer, né?".

Luísa Sonza durante show no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Se tem o tal playback que todo mundo fala? Não, não tem. Mas tem VS (virtual sound). Isso na música se chama VS e é uma gravação que todo show pop usa. Elementos da música estão ali rolando junto de um metrônomo, servindo de apoio e guia para as diferentes partes da canção que a banda e cantora escutam em seus pontos eletrônicos. Toda a execução, no entanto, é feita ao vivo.

Os hits vieram aos montes: "Modo Turbo", "Campo de Morango" e a polêmica (e bonita) "Chico", "Sentadona", "Cachorrinhas" (dançando felizona com a crew de mulheres que a acompanha).

Luísa cresceu cantando na igreja, foi lá que começou a cantar, mas no seu fone, adolescente, deve ter escutado muita Shakira, Jlo, Rihanna e claro Beyoncé e Rita Lee, que ela homenageou na última música, "Lança Perfume", quando ela deu um passeio nas costas de um segurança pelo público. Luisa se despediu com um sorriso e parecia bem feliz. E seu público também.