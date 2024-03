Lollapalooza Brasil começa sob chuva; acompanhe momentos iniciais do evento

O Lollapalooza Brasil começou nesta sexta-feira (22) e a chuva toma conta do festival em seus primeiros momentos, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

Ella Whatt e Rancore tiveram a brava tarefa de dar o pontapé inicial do festival, ao meio-dia. Mas a maior parte do público que se aglomerou na grade em frente ao palco estava na verdade guardando lugar para ver o Blink-182, atração que encerra o palco no primeiro dia de festival, a partir das 21h30.

Fãs curtem show de Luísa Sonza no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Luisa Sonza enfrentou chuva, ventos fortes e o dia mais rockeiro do Lollapalooza, que tem Blink-182 como headliner, para entregar seu show. Nada melhor poderia descrever a apresentação da cantora como a expressão "as aparências enganam". Hoje foi o dia que uma multidão vestindo camisetas pretas e ansiosa pelos acordes melancólicos do Blink-182 se rendeu à mistura de pop, bossa nova e até de funk que ela destaca em seu novo álbum, "Escândalo Íntimo".

Público que chegou cedo ao Lollapalooza assiste ao show do Rancore, o primeiro dos palcos principais Imagem: Luccas Lucena/UOL

As ativações das marcas já registram grandes filas, como a da Sadia e da Coca-Cola. As tendas de alimentação seguem com movimentação tranquila.

Barracas de comidas e bebidas à venda no Lollapalooza, na sexta, 22/3 Imagem: Luccas Lucena/UOL

Aos poucos as bandas chegam ao autódromo, como o Maneva

Postos espalhados pelo autódromo, chamados de "water stations", distribuem saquinhos de água oferecidos pelo banco que patrocina o festival. Portanto, o evento segue a determinação da portaria 35 do Ministério da Justiça, que obriga as produtoras de eventos a garantir acesso gratuito a água potável em shows e festivais.

Postos de distribuição de água no primeiro dia do Lollapalooza Brasil Imagem: Vitor Balciunas/UOL

Nas lojas de produtos do festival, capas de chuva estão à venda por R$ 10. Camisetas, chapéus, bonés, copos, bolsas e meias, entre outros produtos, também estão disponíveis para a compra. O item mais barato é uma ecobag de R$ 5, enquanto o mais caro é uma camisa jeans de R$ 680.

Como chegar

Muitas pessoas estão relatando dificuldades para conseguir carros de aplicativos. Motoristas do Uber estavam cancelando corridas até o Autódromo de Interlagos, portanto a melhor opção é ainda o transporte público.

