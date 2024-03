Programação Lollapalooza 2024: confira o line-up, horários e onde assistir

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste final de semana, entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Entre as principais atrações do festival estão Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA , Thirty Seconds to Mars e Sam Smith.

O público vai poder conferir mais de 70 shows divididos em quatro palcos, com no mínimo 10 horas de música ao vivo em cada um. O evento tem um olhar especial para artistas alternativos, mas não deixa de lado as opções para todos os gostos musicais.

Programação Lollapalooza 2024

Sexta-feira, 22 de março

Palco Budweiser

Rancore (12h45 às 13h45)

Lourena (14h45 às 15h45)

Fletcher (16h55 às 17h55)

The Offspring (19h05 às 20h05)

Blink-182 (21h30 às 23h00)

Palco Samsung Galaxy

Dexter 8º Anjo (14h45 às 15h45)

Luísa Sonza (15h50 às 16h50)

Jungle (18h às 19h)

Arcade Fire (20h10 às 21h25)

Palco Alternativo

Nouvella (12h45 às 13h45)

Maneva (14h45 às 15h45)

Marcelo D2 (16H55 às 17h55)

BaianaSystem (19h05 às 20h05)

The Blaze (21h30 às 22h30)

Palco Perry's By Johnnie Walker

Ella Whatt (12h00 às 12h30)

From House To Disco (12h45 às 13h15)

Mary Mesk (13h30 às 14h15)

Ratier (14h30 às 15h15)

Milla Journée (15h30 às 16h30)

ClassMatic (16h45 às 17h45)

Kittin (18h00 às 19h00)

MK (19H15 às 20h15)

Dom Dolla (20h30 às 21h30

Diplo (21h45 às 22h45)

Sábado, 23 de março

Palco Budweiser

Vencedor "Temos Vagas" 89 FM (12h00 às 12h30)

Tulipa Ruiz (13h05 às 13h50)

BK (14h35 às 15h30)

Jessie Reyez (16h40 às 17h40)

Thirty Seconds to Mars (18h50 às 19h50)

Kings of Leon (21h00 às 22h30)

Palco Samsung Galaxy

Supla (12h30 às 13h05)

MC Luanna (13h50 às 14h35)

Xamã (15h35 às 16h35)

Hozier (17h45 às 18h45)

Limp Bizkit (19h55 às 20h55)

Titãs Encontro (22h35 às 00h20)

Palco Alternativo

Stop Play Moon (12h00 às 12h30)

Day Limns (13h05 às 13h50)

Manu Gavassi (14h35 às 15h30)

Pierce The Veil (16h40 às 17h40)

Kevin O Chris (18h50 às 19h50)

King Gizzard & The Lizard Wizard (21h15 às 22h15)

Palco Perry's By Johnnie Walker

Marina Dias (12h às 12h30)

Giu (12h45 às 13h15)

Riascode (13h30 às 14h15)

Jessica Brankka (14h30 às 15h15)

Sarah Stenzel B2B Curol (15h30 às 16h30)

Gabe (16h45 às 17h45)

Groove Delight (18h00 às 19h00)

Loud Luxury (19h15 às 20h15)

Timmy Trumpet (20h30 às 21h30)

Above & Beyond (21h45 às 22h45)

Domingo, 24 de março

Palco Budweiser

Benziê (12h45 às 13h25)

Hungria (14h30 às 15h30)

Nothing But Thieves (16h40 às 17h40)

Phoenix (18h50 às 19h50)

SZA (21h30 às 22h45)

Palco Samsung Galaxy

YMA (12h às 12h40)

Braza (13h30 às 14h25)

Dayglow (15h35 às 16h35)

Gilberto Gil (17h45 às 18h45)

Sam Smith (19h55 às 21h250)

Greta Van Fleet (22h50 às 00h)



Palco Alternativo

MC Daniel (12h45 às 13h25)

Céu (14h30 às 15h30)

Rael (16h40 às 17h40)

Omar Apollo (18h50 às 19h50)

The Driver Era (21h30 às 22h30)

Palco Perry's By Johnnie Walker

DJ Subúrbia (12h às 12h45)

MC Soffia (13h às 13h45)

Vulgo FK + Dricka (14h às 15h)

TZ da Coronel + Oruam (15h15 às 16h15)

Livinho + MC Davi (16h45 às 17h45)

J. Worra (18h às 19h)

Dombresky (19h15 às 20h15)

Zhu (20h30 às 21h30)

Medusa (21h45 às 22h45)

Onde assistir aos shows

O canal Multishow transmite, a partir das 14h30, os shows dos palcos Budweiser e Samsung Galaxy. O canal Bis transmitirá as atrações dos palcos Alternativo e Perry's By Johnnie Walker.

O assinantes do Globoplay poderão acompanhar as transmissões na plataforma também. Após o 'Jornal da Globo', às 00h30, a TV Globo mostra os melhores momentos do festival.