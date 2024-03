'Estão se conhecendo': Spiller chega com o ex-BBB Nizam ao Lollapalooza

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após rumores de affair e flertes nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (22), Letícia Spiller chegou ao Lollapalooza, na cidade de São Paulo, com o ex-BBB Nizam.

O que aconteceu

A atriz chegou acompanhada do quarto eliminado do BBB 24 na noite desta sexta-feira no festival. Os dois chegaram a posar para fotos antes de curtir o primeiro dia de festival na capital paulista.

Estão se conhecendo. Curtindo bons momentos juntos e rindo bastante.

Assessoria de Nizam

Nesta quinta-feira (21), a atriz surpreendeu ao interagir em fotos que Nizam posa de sunga. A atriz comentou "aff" em um emoji de "foguinho" ao ver imagens do ex-participante do reality show. O ex-BBB respondeu a famosa com dois corações pretos.

O "flerte" surgiu em plena Marquês de Sapucaí, no Carnaval, e partiu dele, de acordo com colunista Lucas Pasin. Fontes da coluna contam que o ex-BBB se aproximou da atriz em uma área reservada no camarote MAR. A responsável por convidar os dois para o espaço foi a RP Priscila Coellen.

Letícia Spiller chega acompanhada do ex-BBB Nizam Imagem: Rogério Fidalgo/AgNews

Ainda de acordo com apuração da coluna, Nizam esteve no camarote acompanhado de um amigo da Globo, enquanto Letícia foi com mais três acompanhantes, entre eles, contatos de trabalho dela - o que dificultou um pouco o flerte, já que ela também estava ali em uma "reunião de negócios".

Na área reservada, no entanto, eles se conheceram, conversaram, tiraram fotos, e trocaram contato. Letícia, na ocasião, não retribuiu o flerte, mas gostou de trocar contato com Nizam.

Procurado pela coluna, Nizam comentou com exclusividade sobre o comentário de Letícia Spiller, e afirmou que eles são "colegas":