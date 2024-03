Kate Middleton afirma que precisou de tempo para revelar doença aos filhos

Kate Middleton, 42, afirmou que precisou de um tempo para explicar o quadro de saúde aos filhos, George (10), Charlotte (8) e Luis (5).

O que aconteceu

A princesa anunciou nesta sexta-feira (22) que foi diagnosticada com câncer e está passando por quimioterapia.

Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem. Kate Middleton, em vídeo publicado nas redes sociais

Princesa de Gales não especificou qual é o tipo de câncer que está enfrentando. Ela afirmou que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Cirurgia

Kate passou por uma cirurgia no abdômen no dia 16 de janeiro. À época, o Palácio de Kensington não informou o motivo da cirurgia, mas afirmou que o procedimento havia sido planejado e que não se tratava de um câncer.

Ela passou mais de dois meses sem ser vista em público, o que provocou uma série de especulações sobre o caso. No dia 10 de março, Dia das Mães britânico, o Palácio publicou uma foto da princesa com os filhos. A imagem, no entanto, foi excluída por agências de notícias por ter sido editada e manipulada.