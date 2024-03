Juliano Cazarré agradece orações para filha depois de procedimento médico

O ator Juliano Cazarré agradeceu aos seguidores no Instagram orações pela filha Maria Guilhermina após um procedimento médico feito nesta quinta-feira, 21. A criança, de 1 ano e 9 meses, precisou trocar uma cânula na traqueia. Guigui, como é chamada pelo pai, nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Ela passou os primeiros sete meses de vida internada e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas.

Em setembro passado, ela foi internada com infecção por bactérias resistentes. Na ocasião, teve de colocar um acesso profundo no pescoço para administração de antibióticos, o que já havia ocorrido várias vezes anteriormente, de acordo com a mãe, Letícia Cazarré.

Desta vez, Juliano a levou ao hospital para troca do aparelho. Em um post na rede social, ele pediu orações pela pequena, para que a intervenção fosse rápida e tranquila. Após o procedimento, o ator publicou um vídeo nos stories mostrando a filha e falando com "voz de bebê".

"Oi, pessoal. Já fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui. Troquei a cânula. Tirei sangue, para fazer exame, e agora eu vou me arrumar para voltar para casa. Obrigado pelas orações de todos vocês", disse ele, como se fosse a criança falando.

Católicos devotos, Juliano e Letícia são pais de seis filhos. O mais novo, Estevão, nasceu no início deste mês, no dia 2. Os outros filhos são Vicente, de 14 anos, Inácio, 11, Gaspar, 4, e Maria Madalena, 3.

Durante a gravidez, Letícia chamou atenção por compartilhar um diagnóstico de burnout, em dezembro de 2023. "Fiquei pensando se meu corpo iria aguentar", disse em entrevista à revista Caras.