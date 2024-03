'Joelma' da Tailândia? Quem é cantora que faz sucesso nas redes sociais

O som, o figurino, as coreografias? Tudo faz parecer que você está assistindo um show de forró, tecnobrega ou calypso, exceto por um "detalhe": a música é cantada em tailandês. Quem está por trás desse viral é Lamyai Haithongkham, uma cantora que as redes sociais apelidaram de "Joelma da Tailândia".

Quem é a "Joelma" tailandesa?

Lamyai Haithongkham é o nome artístico de Supansa Vejgama, 25, uma cantora e atriz tailandesa nascida na província de Roi et Province, no leste do país. Ela também é conhecida pelo apelido de "Jarra Dourada Longan".

Vinda de uma família humilde, ela se mudou para Bangkok ainda nova. Lá, começou a estudar canto e dança, até ser contratada pela gravadora Haithongkham e chegou ao estrelato em 2017, aos 18 anos, com a música "Phu Sao Khar Lor" ("Uma Jovem com Pernas", em tradução livre).

As roupas e coreografias provocantes da cantora já foram assunto nacional. Ainda em 2017, o então primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, criticou as apresentações sugestivas de Lamyai. "Quero que as pessoas e a mídia a avisem. Eu não sei o que fazer. As pessoas gostam deste estilo de performance e roupa", disse o político, conforme reportado pelo jornal tailandês The Nation.

O principal problema, na época, era a coreografia: em um momento da dança, Lamyai dá nove "sarradas". Em resposta às críticas, o empresário da cantora afirmou que iria "diminuir o número de 'sarradas' de nove para três".

Aparência: Joelma

País: Tailândia

Cantora agradeceu apoio brasileiro

Em um vídeo publicado na última quarta-feira (20), Lamyai agradeceu o engajamento dos brasileiros. A cantora afirmou que não entende os comentários, mas está orgulhosa do apoio.

Lamyai também expressou o desejo de fazer uma turnê por aqui. Veja (ative as legendas):

Mas é forró?

O estilo que Lamyai Haithongkham canta é o mor lam. Esse ritmo é originário da província de Chaiyaphum, na região central da Tailândia. Ele nasceu em 1985 e ganhou popularidade nos anos seguintes, com músicas sobre decepções amorosas e as dificuldades da vida.

Nesse estilo, o vocalista é acompanhado por khaen (um instrumento de sopro feito com bambu), bateria, guitarra elétrica, teclado e baixo. Essa combinação aproxima o som dos ritmos brasileiros, em especial o forró, o tecnobrega, o calypso e até mesmo o axé.

O caráter sexual das músicas e apresentações não são exclusividade de Lamyai. No mor lam, são comuns músicas cheias de insinuações sexuais e apresentações com "hang khreuang" - dançarinas jovens em trajes extravagantes.