Jéssica cai para trás com atitude de Luca em 'Família É Tudo'

No capítulo de sexta (22), da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Electra tenta tirar satisfações com Jéssica. Júpiter expulsa Lupita e Hans do casarão. Jéssica pede para Luca chamar a polícia para prender Electra.

Brenda tenta tranquilizar Paulina. Luca impede a prisão de Electra, e Jéssica fica furiosa. Lupita se lamenta com Chantal. Jéssica tenta manipular Luca contra Electra.

Vênus exige que Andrômeda e Júpiter se desculpem com Chicão e Lupita, respectivamente. Chicão e Andrômeda pensam um no outro. Guto não consegue se declarar para Lupita. Vênus e Tom viajam.