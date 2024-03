Homem que assediou nutricionista em elevador é indiciado no CE

O homem que apalpou a nutricionista em um elevador foi indiciado por importunação sexual em Fortaleza (CE). Ele também é investigado por assédio a mais duas outras mulheres.

O que aconteceu

Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, foi indiciado suspeito de crime contra a dignidade sexual. A Polícia Civil investigava o episódio ocorrido no dia 15 de fevereiro, e o indiciamento ocorreu hoje.

O homem teria importunado mais duas mulheres. Outro inquérito foi aberto para apurar o caso das duas vítimas, mãe e filha, que teria ocorrido em dezembro de 2022.

Entenda o caso

A nutricionista conta que chamou o elevador ainda no térreo do edifício, e que, na sequência, o suspeito entrou com ela no equipamento. Ela acionou o botão para o subsolo, onde estava o carro dela — o suspeito não apertou nenhum.

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro. No vídeo, é possível ver que a jovem tem as partes íntimas tocadas no momento em que saía do elevador. Ela estava sozinha com o homem, que, após apalpá-la, volta para o elevador e aperta o botão para fechar a porta.

Após o ato, a vítima diz: "Você está louco?" para o homem, que vai para outra garagem e foge. A mulher começa a pedir ajuda para os funcionários do prédio comercial, segundo um dos advogados da vítima, Raphael Bandeira.

A vítima pretende pedir indenização por danos morais. O advogado explica que, além da situação vexatória à qual sua cliente foi exposta, ainda mais após a divulgação massiva do vídeo, a intenção é ressaltar o "viés pedagógico" do processo: um homem com acesso à educação e a uma boa condição de vida também comete atos criminosos contra mulheres, argumenta Bandeira.

Empresa afastou suspeito

Israel Leal Bandeira Neto Imagem: Reprodução

A M7 investimentos, associada da XP, anunciou o afastamento de Israel por meio de nota nas redes sociais. O homem era um dos agentes autônomos de investimentos.

A empresa também disse repudiar qualquer ato de violência, abuso ou importunação. A M7 afirmou que a decisão foi tomada logo após terem conhecimento do episódio.

O UOL tenta contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar importunação sexual

No Brasil, todo ato sexual sem consentimento é crime. Toques sem permissão, passadas de mão, encoxadas, tentativas de beijo forçado e também casos em que há masturbação ou ejaculação diante da vítima são considerados importunação sexual.

A lei, em vigor desde setembro de 2018, define como crime qualquer ato libidinoso praticado contra alguém e sem a sua anuência. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão.

A diferença com relação ao estupro é que, neste, há violência ou grave ameaça. E é considerado estupro de vulnerável — crime ainda mais grave — todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, "por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência". No assédio sexual, é preciso haver relação hierárquica.

Caso a vítima tenha sofrido violência sem ferimentos graves, ela pode recorrer imediatamente a Delegacia da Mulher, se existir essa unidade em seu município, ou a delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

É indicado reunir testemunhas e apontar eventuais câmeras de segurança, se houver. Mas, como muitas vezes o crime não fica registrado e nem é visto por mais ninguém, a palavra da vítima é considerada suficiente para fazer o registro.

Disque 190

Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 180

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o país.