Fogo atinge tenda de apoio do Lollapalooza em Interlagos

Poucas horas do início oficial do festival Lollapalooza, um princípio de incêndio atingiu as estruturas já montadas no Autódromo de Interlagos na noite desta quinta-feira, 21. Bombeiros foram acionados, no entanto, não houve vítimas e o fogo foi rapidamente extinto pela equipe. Segundo a corporação, três viaturas foram enviadas para conter as chamas que acertaram uma tenda de apoio dentro do local. A organização do Festival afirmou ter sido um acidente isolado. "Nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto", afirmou a organização, em nota.