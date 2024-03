Fabiana Justus aponta semelhanças com Kate Middleton: 'Também com 3 filhos'

Fabiana Justus, 37, comentou o anúncio de Kate Middleton, 42, em que revelou também estar lidando com um câncer.

O que aconteceu

A filha de Roberto Justus, 68, se solidarizou com o diagnóstico da princesa de Gales. Além de ambas estarem em tratamento contra a mesma doença, Fabiana percebeu outras semelhanças entre elas.

"Casamos no mesmo mês em 2011, e agora descobrimos câncer no mesmo mês em 2024. Com 3 filhos cada uma. Que difícil", falou a youtuber. Na publicação em seu stories, nesta sexta-feira (22), ela afirma que rezará pela princesa e por todas as mães que compartilham da situação delas.