Em comunicado, Kate esclarece rumores de divórcio e traição de William

Kate Middleton, 42, explicou como está a relação com o esposo, príncipe William, 41.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (22), a princesa de Gales minou os boatos da suposta traição e do divórcio do príncipe ao falar sobre o suporte do marido nesse momento delicado. "Ter William ao meu lado é uma grande fonte de conforto e segurança."

Ela também pediu ao público que o casal precisa de espaço enquanto passa pela quimioterapia. "Esperamos que você entenda que, como família, agora precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto termino meu tratamento", e agradeceu ao amor e apoio recebidos pelo casal.

Na polêmica foto adulterada publicada por Middleton, ela aparece sem seu anel de casamento, o que gerou dúvidas se estaria se divorciando do herdeiro real. A fala de Kate deixa claro que seu relacionamento, é na verdade, uma fonte força no momento. Dessa forma, ela nega todos os boatos de que seu desaparecimento foi devido à problemas conjugais.