DJ Kittin faz set de techno pesado e relembra áureos tempos do electro

Um golaço da escalação no palco Perry foi a vinda da francesa Kittin, atração meio que "perdida" entre nomes de apelo popular, como Diplo e Dom Dolla.

Ela, que nos anos 2000 e pouco foi a rainha do electro e atendia pelo nome Miss Kittin, já teve passagens bombadas pelo Brasil, como a vez em tocou no Lov.e Club lá por 2003, no auge da fama.

Na época Kittin era um dos nomes mais concorridos da cena eletrônica. Seu álbum com o produtor The Hacker havia estourado pelo mundo com faixas como "Frank Sinatra", em que ela surgia cantando letras ácidas e sarcásticas sobre o hype de ser famoso. Suas apresentações tanto em São Paulo quanto no Rio foram lotadas e cheias de gente famosa, e Kittin tratada como uma diva pop.

Sua marca registrada, os vocais em inglês num forte sotaque francês continuam sendo a cereja do bolo em seu set. O público ainda tímido em quantidade, mas animadíssimo na dança, não se espantou com os momentos de chuva.

Kittin ela tascou um set pesado, priorizando o techno, mas com momentos de electro para relembrar os áureos tempos. Arrancou gritos do povo na pista quando tocou e cantou "Frank Sinatra". Um belo respiro no som prioritariamente comercial do palco eletrônico do Lolla.