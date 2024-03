Dieguinho: Se pusesse o que fala em ação, Fernanda seria finalista do BBB

Fernanda, 32, reclamou da atitude de Sabrina Sato, 43, ao visitar a casa do BBB 24 (Globo). A confeiteira se queixou de que a namorada de Nicolas Prattes deu mais atenção a determinados participantes e menos a outros, como ela própria.

A ex-sister Jessilane Alves, 28, fez duras críticas à postura comodista de Fernanda na competição. "Sinceramente, não gosto muito do jogo da Fernanda. Ela é o tipo de pessoa que fala muito, tem muitas opiniões, conversa sobre as coisas [do jogo] - mas só faz isso no quarto. Ela tem boas visões, é bem certeira em algumas coisas, mas tudo o que vemos dela é no quarto."

Ela também detonou o grupo dos Gnomos, do qual Fernanda faz parte. "É um grupo que está junto por conveniência. O que une aquela galera é o ranço. É uma turma que está junta, mas que, no fundo, não se conecta verdadeiramente."

Dieguinho lamenta que Fernanda desperdice o próprio potencial ao falar tanto e fazer tão pouco. "A Fernanda poderia ter mais atitude com as coisas que diz no quarto, até porque consegue fazer boas leituras. Se ela colocasse o que fala no quarto em ação, a chance de ser uma finalista seria muito grande."

Jessi: 'Mundo ideal' que público quer ver no BBB não é realidade do Brasil

Fernanda foi criticada nas redes sociais por ter afirmado que, em algumas ocasiões, tem vontade de "jogar os filhos pela janela" em meio ao stress da rotina materna. A confeiteira já havia sido detonada anteriormente por ter falas preconceituosas e anticapacitistas dentro do BBB 24 (Globo).

Jessilane Alves observou, no programa Central Splash, que os fãs de BBB por vezes exigem do elenco do reality uma conscientização social não-condizente com a realidade brasileira. "O público do Big Brother espera um mundo ideal, onde todos sejam letrados sobre questões de gênero, luta capacitista, etarismo, gordofobia - todas as pautas que merecem atenção. Mas, quando a pessoa está lá dentro e mostra esse outro lado [de desajuste com tais pautas], querem cancelá-la."

Jessi chamou a atenção para o fato de que a discussão de pautas sociais não atinge de igual forma os quatro cantos do país. "É preciso entender que o Brasil é formado por vários 'Brasis' diferentes. Boa parte dessas pautas é discutida através da educação, e a educação não chega a todos os lugares. Logo, não há como cobrar dessas pessoas todas essas pautas, sendo que a realidade delas não atende isso."

