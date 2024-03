Dieguinho: Ao trapacear em prova, Lucas Buda não fere regras, mas se queima

Lucas Henrique, 30, admitiu em conversa com Fernanda, 32, e Pitel, 24, que sabotou Alane, 25, na última Prova do Líder do BBB (Globo). Ele explicou que fez isso para garantir a eliminação da colega caso não ganhasse a competição - da qual Giovanna, 28, saiu vencedora.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, criticou veementemente a atitude de Lucas. "É muito burro, porque ele sabe que o Brasil está vendo - ou será que esqueceu? Está jogando sujo, jogando baixo e se queimando. Se ele for para o paredão, cabe a nós tirar esse cara."

Dieguinho Schueng concorda que Lucas jogou sujo, mas não vê isso como razão para o cancelamento da prova, como tem pedido alguns. "Nessa prova, o Tadeu explicou tudo o que não se podia fazer. Quando pega a ficha do coleguinha, o Buda está jogando. É jogo sujo, mas não quebra nenhuma regra. Ele fez o que fez de propósito, mas não é motivo para cancelar a prova."

Para Dieguinho, sabotar Alane foi uma jogada pouco inteligente do marido de Camila Moura. "O que o Buda fez só exemplifica, mais uma vez, que ele não é um bom jogador. O tempo que dedicou para isso [sabotar Alane] era o tempo que poderia ter dedicado para ganhar a prova. Ferrou a coleguinha, mas se ferrou junto."

Leão: Fernanda enfim começa a sair do quarto e a se movimentar no BBB

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, acredita que a atual temporada do BBB conseguiu ser muito superior à de 2023. "Não dá para falar que este BBB foi ruim, porque está gerando muito mais conteúdo que o do ano passado. Nesta altura do campeonato, o BBB 23 já tinha caído, o Boninho já tinha enfiado mais dois participantes de volta para o jogo, porque não estava tendo ritmo, enredo, nem nada. Este tem enredo o tempo inteiro!"

Leão Lobo observou que, apesar do desfecho certo em favor de Davi, há quem esteja ensaiando uma redenção de última hora na casa. "Eles já perceberam isso e, como não têm para onde ir, começaram a brigar, a se dividir... Até estão recalculando suas rotas. A Fernanda, por exemplo, até saiu da cama e está no firme propósito de mudar sua parceria [com Pitel] e tudo o mais."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash