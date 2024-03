Como chegar ao Lollapalooza? Confira meios de transporte para o festival

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste final de semana, entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. O Splash UOL te conta quais os meios de transporte disponíveis para você ir e voltar do festival sem preocupações.

Como chegar no Autódromo de Interlagos:

Transporte público

Todas as linhas de metrô e trem da cidade de São Paulo funcionarão 24 horas para transferência entre linhas e desembarque no dia do festival. É a primeira vez que isso acontece para o Lollapalooza Brasil, repetindo o esquema bem-sucedido no The Town.

A estação Autódromo, da linha 9 de trem, funcionará 24 horas para embarque e desembarque. Ela é a mais próxima do local do evento: fica a 10 minutos de caminhada do portão G.

Serviço de trem exclusivo

As linhas 8 e 9 de trens vão oferecer um serviço de embarque exclusivo para quem vai no festival, com horários específicos, das 10h30 às 16h, conforme escolhido pelo usuário. A viagem vai da estação Pinheiros direto para a estação Autódromo, da linha 9 - Esmeralda.

O retorno também será pela estação Autódromo. Os passageiros poderão usar filas separadas na hora de embarcar, o que facilita e torna o processo mais rápido. Os trens partirão em seis horários diferentes: 00h05, 00hh30, 1h, 1h30, 2h e 2h30.

Para comprar a passagem, acesse o site.

Ônibus oficiais

Lolla Express

Transporte em ônibus comuns, sem paradas e com embarque e desembarque em quatro pontos diferentes da cidade (veja mais informações abaixo), das 9h às 16h.

Na ida, o ônibus deixa os frequentadores a 300 metros do portão A do Autódromo de Interlagos.

O mesmo portão será ponto de embarque na volta. Haverá ônibus disponíveis até às 3 horas da manhã.

Para comprar a passagem, acesse o site.

Lolla Transfer

Transporte em ônibus executivo, com embarque e desembarque em três pontos diferentes da cidade, das 10 às 18h.

Este é o único meio de transporte que deixa e busca as pessoas dentro do Autódromo de Interlagos. Haverá 3 opções de horário de retorno.

Para comprar a passagem, acesse o site



Confira os meios de transporte, seus locais de embarque, desembarque e horários: