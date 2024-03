Com namorado novo, Luísa Sonza diz que monogamia é papo de doido após Chico

Luísa Sonza, 25, se apresentou na tarde desta sexta-feira (22) no Lollapalooza Brasil 2024 e disse que "monogamia é papo de doido".

O que aconteceu

Cantora fez declaração ao interpretar a canção "Chico", escrita para o ex-namorado Chico Moedas. Em determinado trecho, a letra da música diz que "monogamia é papo de doido" e Sonza afirmou: "Descobri que era mesmo".

Sonza fez referência ao fato de ter sido traída por Moedas. A cantora expôs a infidelidade do influenciador durante participação no "Mais Você", quando disse que seu namoro chegou ao fim após descobrir que havia sido traída por Chico — o youtuber ficou com outra mulher no banheiro de um bar no Rio de Janeiro.

Luísa também dedicou "Chico" para "todas as mulheres que amam demais e são culpadas por amar demais". Recentemente, Sonza relançou a canção em inglês e alterou o título da faixa para "Baby".

Vale destacar que Sonza recentemente assumiu namoro com o médico português Luís Ribeirinho. Os dois se conheceram no final de 2023 e engataram relacionamento. Eles, entretanto, não disseram se a relação é monogamica ou poliamorosa.

Show no Lolla

Luísa Sonza colocou de pé no Lollapalooza 2024 um espetáculo pop diverso, musicalmente condizente com o que o gênero demanda: música para as massas, com bons refrões, dancinhas (é claro), pirotecnia, banda potente (com excelentes mulheres, a baterista Rayani Martins e a tecladista Thais Andrade) e uma cantora que vem aprimorando sua amplitude vocal com o tempo.

Os hits vieram aos montes: "Modo Turbo", "Campo de Morango" e a polêmica (e bonita) "Chico", "Sentadona", "Cachorrinhas" (dançando felizona com a crew de mulheres que a acompanha).

Antes de subir ao palco, Luísa Sonza também enquadrou o repórter da Globo Guilherme Guedes que a criticou em 2023 por "gritaria" em apresentação ao lado de Demi Lovato no The Town.