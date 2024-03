Com irmã no Onlyfans, Lola, filha de Charlie Sheen, publica mensagem cristã

As filhas de Charlie Sheen, 58, astro de "Two and a half man" chamaram atenção pelas personalidades diferentes na última semana.

O que aconteceu

Lola Sheen, 18, usou suas redes socias para compartilhar alguns incentivos cristãos. Na sua bio de seu perfil no Instagram, ela indica o versículo bíblico de Exôdo 14:14. A citação diz o seguinte: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis".

Em um stories publicado nesta quinta-feira (21), a mensagem dizia "Ele (Deus) te dará descanso". Em um segundo post, ela compartilhou uma imagem que dizia: "Se você não está pronto para ser criticado por sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus".

Sua irmã, Sami Sheen, de 20 anos, tem um perfil de sucesso na plataforma de conteúdo adulto. Na última semana, ela compartilhou um vídeo feito com seu namorado, Aiden David, 23. Ela relata ter ganhos mensais de U$ 100 mil dólares (cerca de R$500 mil).