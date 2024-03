Climão no Lolla: quem é o repórter que levou 'fecho' de Luísa Sonza ao vivo

O primeiro dia do Lollapalooza 2024 já rendeu um climão entre Luísa Sonza e o repórter Guilherme Guedes, do Multishow. A cantora recordou uma crítica feita por ele, e não pensou duas vezes antes de dar um recado pessoalmente para o profissional.

O que aconteceu

Prestes a subir no palco do festival, Sonza concedeu uma entrevista ao vivo para o repórter e no final lembrou de algo dito por ele. "Ah, você quem falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi [Lovato] gritava. Você vai ver eu gritar muito mais ainda", prometeu a cantora antes de sair andando.

Luísa Sonza encontrou (e reconheceu) nos bastidores do Lollapalooza com o jornalista Guilherme Guedes que, na época do The Town, disse que ela e Demi Lovato fizeram uma "batalha de gritos" durante a performance de "Penhasco2". pic.twitter.com/zk8DWb9mMu -- Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) March 22, 2024

O episódio comentado pela cantora aconteceu no ano passado, no The Town. Sonza e Lovato dividiram o palco para cantar "Penhasco 2" e Guedes reagiu à apresentação durante a cobertura feita na TV.

A gente já sabia que a Demi sabia gritar. Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. Eu espero que minha audição esteja bem, Guilherme Guedes.

Com a repercussão negativa, o repórter tentou explicar sua fala. "Gente, quando falei dos gritos, eu estava falando do volume. Eu adoro gritaria, estava falando apenas do volume. Adoro Demi Lovato, adoro Luísa Sonza. Paz", afirmou.

PAZ. O repórter Guilherme Guedes se explica após ter dito que Luísa Sonza e Demi Lovato gritaram em "Penhasco2" e gerar grande revolta nos fãs. Povo tá emocionado demais, o cara não falou nada demais, meu povo. ???#TheTown2023NoMultishow #TheTown pic.twitter.com/QaDJj0r0NR -- Jeje (@jejezaum) September 3, 2023

Quem é Guilherme Guedes

O repórter já é um rosto conhecido para quem assiste os festivais no Multishow e no Bis.

Dois anos depois do fim de seu relacionamento com Gregório Duvivier, Clarice Falcão começou a namorar Guedes, mas, os dois aparecem raramente juntos, optando por ter um relacionamento mais privado.

Em 2022, começaram boatos de que Guilherme teria terminado com Clarice e começado a ficar com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara, mas, ele e Clarice apareceram juntos novamente no ano seguinte.

Com mais de dez anos de carreira na cobertura de entretenimento, Guedes trabalha atualmente com shows ao vivo no Multishow, faz parte do programa Experimente no Canal Bis e cobre pop no podcast Queijo Quente.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista também cobre os mais diversos assuntos musicais, fazendo vídeos, por exemplo, sobre a diferença entre o funk brasileiro e o americano, a história da música eletrônica e a inteligência artificial.

Guilherme começou sua carreira cobrindo de tudo na Rádio Band FM em Brasília, mas, em 2011, veio para São Paulo para trabalhar com jornalismo musical e já escreveu para o Vírgula, antes de entrar no Multishow, onde é repórter e já foi roteirista.