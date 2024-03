Após briga com Inácio, Rosário é exposta por Dinha com segredo proibido

No capítulo de "Cheias de Charme" desta sexta-feira (22), Cida lembra-se de namoro com Conrado e lamenta término por não ter contado a verdade sobre suas origens.

Após ausência de Fabian em jantar, Chayene aparece de surpresa na porta da rádio durante show do cantor e surpreende ao anunciar que eles estão namorando. Fabian reclama de atitude de Chayene com Tom e Simone.

Penha descobre que Lygia não é mais advogada de Chayene. Rosário lamenta que Inácio não lhe pediu desculpas após bater em Kleiton. Socorro e Naldo viajam para o Piauí.

Brunessa faz surpresa para Rodinei, que dá um fora nela. Dinha surpreende Inácio e faz alerta sobre paixão de Rosário por Fabian. Inácio visita Rosário e vê quarto com fotos de Fabian.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.