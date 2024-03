Esposa de Lucas, Camila fala em 'noites difíceis: 'Tento poupar vocês'

Camila Moura, esposa de Lucas, do BBB 24 (Globo), usou os Stories de seu Instagram na manhã de sexta-feira (22) para desabafar com seus seguidores.

O que aconteceu

Ela comentou sobre suas últimas noites. "Essas últimas noites tenho tidos noites muito difíceis, continuo dormindo com auxílio medicamentoso. Tem sido muito difícil."

Camila comentou que é marcada nas coisas que Lucas faz na casa. "A galera me marca nas besteiras que o abençoado faz, então quando pego meu Instagram, quando acordo, é pauleira".

Queria dizer pra vocês que hoje, decidi ter um dia bom. Vou no salão. Dar um trato nos cachos. Fazer uma make. Me dar um dia bom. Tem sido meu objetivo . Camila Moura

Ela explicou porque não mostra 'tudo' nos Stories. "Não apareço para mostrar o 'lado b' das coisas. Porque senão todo story ia ser 'alerta de gatilho'. Por que eu sei que muitas de vocês que me acompanham passaram, passam, estão passando por situações parecidas. Situações desagradáveis. Não quero ficar me aprofundando nisso. Quero mostrar pra vocês a minha força, mas nem todo dia estou forte".

Camila finalizou. "Tento de certa forma blindar minha audiência, as mulheres que me seguem, porque não quero que elas fiquem em casa com gatilho. Quero que elas me vejam brilhar."

