Camarote improvisado: fãs driblam preço alto de camarote com hack de R$ 100

R$ 4 mil em camarote no Lollapalooza 2024? Não para eles: fãs cansados driblaram os preços astronômicos com sofá inflável de R$ 100 e vista privilegiada no gramado.

O que aconteceu

Fernanda Xavier conta que está valendo a pena o investimento de R$ 123 para ter energia e assistir Blink-182 no final do dia. "A gente sempre vai para festival e, no final, sempre estou exausta, principalmente quando tem uma banda que quero muito ver de headliner. A gente decidiu pegar um sofá porque a gente consegue curtir o festival, descansar ao mesmo tempo e, quando chegar a hora do show, a gente guarda e vai ver o show numa boa".

Marilia Bernardo também considera que o sofá de R$ 60 foi um bom investimento para não passar o festival todo de pé. "A ideia principal é a idade. Quando chega uma idade, a gente sabe que não vai aguentar passar todo o festival de pé. A gente pensou de uma maneira prática que coubesse nas regras do festival".

Bruna Vinholi diz que sentiu falta de algo "confortável" para descansar no festival passado. "Ano passado, a gente veio e ficamos sentindo muita falta de um lugar mais confortável para descansar. A gente viu um casal com um sofá menor e decidimos comprar o nosso".

Ela conta que o investimento de R$ 100 em dois sofás está valendo a pena, mesmo com a chuva. "Ele seca rapidinho, porque é impermeável. Começa a dar um ventinho e seca".