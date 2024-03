Caetano e Bethânia: datas, locais e tudo o que você precisa saber da turnê

Caetano Veloso e Maria Bethânia vão sair em turnê no segundo semestre de 2024.

Tudo sobre a turnê

Shows estão programados para acontecer em São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo.

Primeira apresentação acontece no dia 3 de agosto, na capital fluminense. O encerramento da turnê será na capital paulista, em 15 de dezembro.

Organizadores da turnê "Caetano&Bethânia" abriram datas extras no Rio de Janeiro (10 e 11/08) e em São Paulo (15/12), após os ingressos esgotarem rapidamente.

Projeto é resultado de uma parceria entre a Uns Produção, produtora de Paula Lavigne e Caetano Veloso, e a Live Nation Brasil. A empresa responsável pela comercialização dos ingressos é a Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br).

Turnê foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, em setembro de 2023. À época, as equipes de Caetano e Bethânia afirmaram que não havia nada de concreto.

Ficamos surpresos com a notícia da confirmação dos shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso a serem realizados no ano que vem

Anúncio oficial aconteceu no último dia 6 de março, por meio das redes sociais dos artistas. "É oficial! Caetano Veloso e Maria Bethânia estão de volta para uma turnê em dupla que irá rodar todo o Brasil."

Os dois estiveram no palco do Fantástico (Globo), no dia 17 de março, para falar sobre a parceria. "Caetano é fora do comum, a inteligência dele, onde ele deposita. Ele é o chefe do meu barco", disse Bethânia.

Confira a programação

Maria Bethânia e Caetano Veloso durante apresentação no Fantástico Imagem: Globo/Lethicia Amâncio

Agosto

03/08 - Rio de Janeiro

04/08 - Rio de Janeiro

10/08 - Rio de Janeiro (data extra)

11/08 - Rio de Janeiro (data extra)

Local: Farmasi Arena

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca.

Setembro

07/09 - Belo Horizonte

Local: Estádio Mineirão

Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte

29/09 - Belém

Local: Hangar

Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém

Outubro

12/10 - Porto Alegre

Local: Arena do Grêmio

Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá, Porto Alegre

Novembro

09/11 - Brasília

Local: Arena BRB Mané Garrincha

SRPN Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília

30/11 - Salvador

Local: Arena Fonte Nova

Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador

Dezembro

14/12 - São Paulo

15/12 - São Paulo (data extra)

Local: Allianz Parque

Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200