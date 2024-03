Bruna Biancardi viaja e aumenta rumores de reconciliação com Neymar

Bruna Biancardi, 29, usou suas redes sociais para compartilhar que viajou para a Arábia Saudita, país em que Neymar Jr. joga pelo time de futebol Al Hilal.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou os registros da viagem. Bruna postou com Mavie, filha do jogador, sua irmã e algumas amigas indo para a Arábia Saudita.

A ida de modelo ao país só aumentou os rumores de uma suposta reconciliação com Neymar. O brasileiro foi contratado pelo time em 2023, mas precisou se afastar após passar por uma cirurgia no joelho

No início do mês, Bruna e a herdeira se hospedaram na mansão do jogador em Mangaratiba (RJ). Já no Dia das Mulheres, ela ganhou um buquê de flores e chocolates e em seguida, ambos apareceram usando a mesma pulseira da grife Van Cleef & Arpels.

Imagem: Reprodução/Instagram