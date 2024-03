Mafiosos da Austrália: esposa de Kanye West tem família no mundo do crime

Segundo o jornal Daily Mail, o sogro de Kanye West mandou que o rapper e a esposa fossem à Austrália para uma conversa sobre os looks ousados de Bianca Censori.

Bianca vem de uma família polêmica

O tio dela é conhecido como o "Al Capone de Melbourne". Eris Censori foi condenado à pena de morte em 1982 por assassinar um homem. Dois anos depois, a pena de morte foi proibida na Austrália e a sentença dele mudou para prisão perpétua.

Edmondo, tio mais velho de Bianca, é conhecido como "Eddie Capone". Ele já foi condenado por atos violentos, inclusive agressão a policial, roubo e ameaças.

O pai de Bianca também teve problemas com a lei. Também em 1982, Elia "Leo" Censori foi condenado a cinco anos de prisão por posse de heroína. Ele também já foi condenado por posse ilegal de armas e munição, e foi acusado de gerenciar um esquema ilegal de apostas em Melbourne.

O sogro não gosta muito de Kanye

Segundo o Daily Mail, Leo quer tirar satisfação com Kanye sobre as roupas de Bianca. "Ele quer perguntar o que Kanye faria se as filhas dele fossem vistas seminuas em público, com roupas recomendadas por seus maridos. Ele sabe que o Kanye jamais permitiria isso para suas filhas, então não faz sentido ele incentivar isso para sua própria esposa", diz uma fonte ao Daily Mail.

Leo quer ter uma conversa sincera com Kanye, para dizer que ele está machucando a família de Bianca e transformando a filha querida num produto lucrativo de gosto duvidoso. Fonte anônima ao Daily Mail

Leo e a esposa acham Kanye "um pouco perturbador". "Os pais dela acham suspeito o fato de ele ter se casado com Bianca um mês depois de finalizar o divórcio de Kim. Eles realmente não queriam que Bianca fosse apenas um caso depois de um casamento tão público", disse outra fonte ao jornal em dezembro.