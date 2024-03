BBB 24: Madrugada tem intriga por fofoca de Buda e promessa de Beatriz

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada repleta de conversas e fofocas após mais uma Prova do Líder — que consagrou Giovanna pela segunda vez consecutiva. Confira os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Lucas Buda fofocou para Alane e Isabelle que Fernanda teria comemorado a eliminação da dupla na Prova do Líder. Ao saber da conversa, a confeiteira procurou as sisters para esclarecer que nada havia acontecido.

Após o ocorrido, Alane e Isabelle detonaram Buda: "Não tem condições, ele observa as coisas com esse intuito de causar picuinha, de causar intriga", disse a bailarina."

Davi resolveu conversar com Lucas e disse que os membros do Quarto Fadas se sentem observados pelo brother: "Inconveniente."

MC Bin Laden alertou Fernanda e Pitel sobre Matteus: "Ficam colocando ele nesse palco de santo... Ele não é santo não. Já falei para vocês."

Leidy afirmou que não participaria de A Fazenda (Record) e justificou ao seus colegas de confinamento: "Tenho medo de levar coice."

Bia prometeu não poupar a Líder Giovanna caso ganhe a Prova do Anjo de amanhã (23): "Tiro ela do Quarto do Líder e coloco no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes."

Cobertura especial do UOL no BBB

