Líder novamente, Giovanna é a 1ª participante no Top 10 do BBB 24

Após vencer a Prova do Líder pela segunda vez, Giovanna é a primeira participante do BBB 24 (Globo) com vaga garantida no Top 10.

O que aconteceu

Na noite de quinta-feira (21), Giovanna venceu a prova de sorte e agilidade. Ela já era a Líder da semana anterior e seguiu como comandante da casa — além de ganhar um prêmio de R$ 15 mil

Com o feito, a nutricionista garantiu a sua vaga entre os 10 últimos participantes da temporada. O segundo brother ou sister do Top 10 será definido no sábado (23) com a Prova do Anjo — que será autoimune.

Giovanna fez parte do Puxadinho e entrou na casa no começo da temporada — ela foi uma das escolhidas pelos brothers para integrar o elenco oficial.

Nos primeiros dias de confinamento, a mineira sofreu uma fratura no pé e passou semanas usando muletas e uma bota ortopédica. Em seu período de recuperação, ela ficou de fora muitas disputas pela liderança — após a liberação médica, venceu duas provas seguidas.

