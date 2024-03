Gil do Vigor reclama de torcida de Davi: 'Ataca os outros gratuitamente'

Gil do Vigor comentou que estava sendo atacado pela torcida do Davi, do BBB 24 (Globo), nesta quinta-feira (21).

O que aconteceu

No X (antigo Twitter), o ex-BBB lamentou a situação. Em um post, que foi excluído, criticou a postura da torcida do participante da atual edição.

Na rede social, Gil foi acusado de generalizar sobre a torcida de Davi e se defendeu: "Eu nunca ataquei o Davi, pelo contrário, sempre deixo claro que ele merece a final por ser protagonista. Eu acho que existe uma parte da torcida que ataca os outros gratuitamente".

O economista também se queixou sobre o ataque à sua profissão. Em resposta a um fã, ele concordou que precisa parar de se importar com alguns comentários, mas reforçou: "falar sobre nossa competência técnica machuca mais que qualquer coisa".

Eu nunca ataquei o Davi, pelo contrário, sempre deixo claro que ele merece a final por ser protagonista. Eu acho que existe uma parte da torcida que ataca os outros gratuitamente. -- GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 21, 2024

Eu preciso para de ligar mas é difícil, falar sobre nossa competência técnica machuca mais que qualquer coisa. -- GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 21, 2024

