Fernanda desabafa sobre atitude de Pitel: 'Criou um prédio de 73 andares'

Na academia do BBB 24 (Globo), Fernanda desabafou sobre uma atitude de Pitel que não gostou e gerou desconfiança.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda confessou estar desconfiada com Pitel: "Tem coisas que estão pesando na minha cabeça e, cara, será que vale a pena? Até onde vai a sua defesa pelo outro? Eu estou nesse dilema, porque tive situações fortíssimas em que a Pitel esteve comigo muito firme, e eu também, mas teve uma situação que ela deixou uma fala que me deu um alerta gigante, criou um prédio de 73 andares na minha cabeça e aí me preocupei muito, de ficar com o pé atrás. Eu vou falar com ela antes de tomar qualquer atitude".

A confeiteira insistiu: "Uma coisa que você fez por alguém lá atrás nem sempre vai valer para sempre... estava com esse peso, de não gostei do que rolou, mas tiveram tantos momentos que a gente esteve tão firmes, tão fortes juntas, será que eles anulam esse outro momento. Depois penso: 'estou num jogo, vou dar de bandeja vantagens para outra pessoa sabendo que essa pessoa está mostrando para mim que não se importou comigo?'".

MC Bin Laden ponderou: "Eu acredito que a Pitel é muito fiel a você, você é opção dela, ela não vai abrir mão de você. Acho que, às vezes, o que ela pode ter feito, falado, nem ela teve noção da maldade. Por mais que é uma pessoa muito inteligente, responsável, às vezes, algumas coisinhas, ela é muito nova, tem algumas imaturidades (...). Acredito ainda que ela não fez por maldade porque é muito confortável o jogo dela".

Apesar da frustração, a sister indicou que Pitel nunca será sua opção de voto: "O que quero me preocupar no jogo é a minha permanência aqui, e aí até que ponto vale eu defender o meu parceiro sabendo que teve uma fala que claramente me prejudica? (...) Eu não quero abrir mão dela de forma alguma, por isso protejo, defendo, luto e jogo com ela... eu nunca vou votar na Pitel, é sobre explanar uma coisa".

Fernanda relembrou a situação envolvendo a aliada: "Quando votei na Alane, e não no Davi porque vi que tinha mais de sete pessoas votando, poderia ter ficado quieta. Eu só falei para ela e, na mesma hora, ela contou para o Rodrigo e fez todo mundo ficar sabendo. Falei: 'por que fez isso, qual foi a intenção por trás disso? Confiei em você isso e deu problema, sim. Todo mundo ficou p*to, ficou desconfiado, falou um monte de m*rda'. E ninguém iria saber se ela não contasse".

BBB 24 - enquete UOL: Fernanda e Pitel vão romper sua amizade? Resultado parcial Total de 32 votos 37,50% Não, elas vão conversar e se entender 18,75% Sim, Fernanda vai romper com ela 43,75% Talvez, depende dos próximos acontecimentos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 32 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash