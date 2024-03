BBB 24: 'Devolver o que ela me deu' dispara Bin sobre a Líder

Na cozinha do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden e Fernanda conversaram e o brother desabafou sobre os aliados com a sister. Fernanda comentou sobre as alfinetadas que tem recebido.

O que aconteceu

Eles conversaram sobre as 'alfinetadas' que estavam recebendo de seus aliados: "Eu recebo essas alfinetadas toda hora", reclamou Fernanda.

"Recebi alfinete ali na sala ali a toa. E é uns alfinetes meio bobo", comentou Bin.

"A Pitel se posiciona contra sempre, aí a Giovanna vai e alfineta junto. Por isso, mano, juro pra você, eu preciso ganhar até um Anjo só pra devolver o que ela me deu, a pulseira", explicou o brother falando sobre a pulseira na Mira do Líder que ele recebeu da nutricionista na semana passada.

"Vote nela", disparou Fernanda.

O brother afirmou que vai parar de brincar.

"Se você não está se sentindo confortável, cabe a você ou conversar de novo e falar: 'Olha, eu não estou gostando disso, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho sentimentos, tenho opinião e eu quero ser respeitado', mas se você não for falar isso, você age na maciota", aconselhou a confeiteira.

"A única pessoa que não faz isso é a Leidy", afirmou o funkeiro.

"É porque ela não tem nem intimidade com a gente pra isso. O dia que vier uma alfinetada dela eu mando pra casa do caral***. Vou falar assim: 'Querida, a gente nem se gosta, vamos começar por esse ponto?'", respondeu Fernanda.

Bin disse que vai conversar com Lucas, pois sente que o brother colabora para que as 'alfinetadas' aconteçam.

