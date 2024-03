Bin reclama de Davi após divisão para mercado no BBB 24: 'Ideias de mimado'

Logo após o grupo Xepa se reunir para dividir as estalecas do mercado, Bin Laden reclamou da postura de Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Pitel contou ao funkeiro e a Leidy que Davi não quis dar mais estalecas para cobrir as partes de Beatriz e Matteus, sem estalecas.

A assistente social disse que o baiano justificou que já havia coberto pessoas em outros mercados.

Leidy reclamou. "Ele faz isso direto. Igual da vez que eu tava no VIP, ele falou exatamente assim: 'Eu vou dar a mais porque eu quero comer bem'. Eu tava sem dinheiro porque eu comprei o Curinga. Depois veio querer jogar na minha cara que deu."

Por isso que eu falo, às vezes ele tem umas ideias de mimado, você tá ligado, né? E ele fala que ele não é, por causa da história de vida. Até entendo, mas mano. Bin Laden

O funkeiro ainda completou. "Por isso que não vai no pódio dos outros"

