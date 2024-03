Bia promete colocar a Líder Giovanna no Monstro caso ganhe o Anjo

Em conversa com Alane e Isabelle no BBB 24 (Globo), Beatriz afirmou que não vai poupar a Líder Giovanna caso ganhe a Prova do Anjo no sábado (23): a vendedora pretende colocar a rival no Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Bia foi vetada da última Prova do Líder por Giovanna — que venceu a dinâmica pela segunda vez seguida.

No papo com suas aliadas, a vendedora do Brás elencou suas prioridades caso ganhe a Prova do Anjo: "Primeira coisa: imunidade, garantir mais uma semana. Depois: ver a minha família. Para mim, essas duas coisas estão no topo."

E terceiro, o Monstro, que também é uma arma no jogo que a gente pode usar para se defender. Sem dúvidas, se eu pegar o Anjo, eu tiro ela [Giovanna] do Quarto do Líder e coloco no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: "Para você, de presente. Vou te dar outro colar". Beatriz

Alane tentou alertar a amiga: "Talvez ela nem fosse colocar você [no Paredão], mas bote de novo só por conta disso."

Bia respondeu: "Mas eu vou estar imune."

Minutos depois, a sister seguiu falando mal de Giovanna: "Para mim, ela é uma planta. Uma planta que quer bater as folhinhas, mas não está conseguindo. [...] Ela só fica incomodando no jogo, atrapalhando. Mas o que é dela está guardado..."

A próxima Prova do Anjo acontece na tarde de sábado (23). Desta vez, o Anjo será autoimune e não imunizará ninguém na formação do Paredão de domingo (24).

