Ao vivo, Luísa Sonza enquadra repórter da Globo que a criticou por gritaria

Luísa Sonza deu uma enquadrada no repórter do grupo Globo Guilherme Guedes, após o jornalista a criticar por "uma batalha de gritos" com Demi Lovato, no The Town, em 2023.

O que aconteceu

Guedes foi entrevistar Sonza antes de a cantora subir ao palco do Lollapalooza 2024, neste sexta-feira (22), e ela reagiu ao reconhecê-lo. "Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando mais ainda", declarou a artista.

O repórter ficou visivelmente sem reação e disse apenas "tá bom, combinado". Em seguida, Sonza voltou a se concentrar nos preparativos para sua apresentação.

Entenda o caso

Durante o The Town no ano passado, Sonza convidou Demi Lovato para, juntas, cantarem "Penhasco 2". Após o fim do show da brasileira, o repórter Guilherme Guedes falou que Sonza "gritou mais alto" que a Demi.

"A gente já sabia que a Demi sabia gritar. Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. Eu espero que minha audição esteja bem", falou o repórter na ocasião.

Posteriormente, após ser criticado, ele se explicou. "Gente, quando falei dos gritos, eu estava falando do volume. Eu adoro gritaria, estava falando apenas do volume. Adoro Demi Lovato, adoro Luísa Sonza. Paz".