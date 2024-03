Anitta elege short curtíssimo para rebolar muito na cama em paisagem gelada

Anitta, 30, mostrou seu rebolado apurado enquanto promovia novo single.

Ao som de "Double team", sua nova parceria com Brray e Bad Gyal, a funkeira rebolou de acordo com a batida de sua nova música. Com um microshorts, top e óculos espelhados, ela sensualizou e exibiu o bumbum dançando.

A cantora gravou a dança sobre uma cama em um quarto com paredes e teto de vidro. Ao fundo, é possível ver uma paisagem gelada toda de neve com montanhas cobertas de gelo.