Amigo de Lucas, do BBB 24, diz que a família que ir à Justiça contra Camila

O melhor amigo de Lucas Henrique, do BBB 24, também conhecido como Buda, Pedro Antonio Vieira Pereira, 30, contou que a família do professor de Educação Física que ir à Justiça contra Camila Moura.

O que aconteceu

O amigo do participante de 29 anos do reality show comentou sobre estar magoado com essa situação da ex-mulher do participante. "Sou padrinho do casamento dos dois e fico desapontado com o rumo que a história tomou. A Camila está defendendo os interesses dela, custe o que custar. Em algumas oportunidades ela tem citado um trecho de uma música da Shakira, 'As mulheres não choram mais, as mulheres faturam', que me parece ser a inspiração desse posicionamento arrojado", disse ele, em entrevista para a revista Quem.

Pedro alegou que há um conflito de interesse, já que Camila obteve sucesso através da imagem de Lucas Henrique. "A Camila, enquanto procuradora dele fora da casa, tem a obrigação de defender os interesses do Lucas", afirmou.

Ele afirmou que estão tomando medidas extrajudiciais para conter linchamento virtual e estão dispostos para ir à Justiça. "A Camila recebeu uma notificação extrajudicial hoje, mas estamos dispostos a judicializar, se necessário. A ideia é tomar o controle das redes sociais, receber os celulares do Lucas e impedir que ela fique citando-o", disse ele, que explicou que Camila é responsável pelas redes, e-mail e celulares de Buda.

Após o anúncio do fim do casamento, Pedro chegou a conversar com Camila. "Perguntei como ela estava depois da conversa que gerou toda repercussão nas redes sociais [flerte entre Buda e Pitel], e ela disse que não sabia responder. Me coloquei à disposição para o que ela precisasse, e também para conversar se ela quisesse. Ela agradeceu e foi a nossa última interação. No dia seguinte ela abriu o Instagram e anunciou o fim do casamento. Depois disso não nos falamos mais", contou.

Camila anunciou o fim do casamento após o início dos flertes de Lucas Henrique e Pitel. A professora de História, que entendeu como traição, quis colocar um ponto final na relação de 15 anos com o professor de Educação Física ainda confinado.

Desde o anúncio do término, Camila viu crescer sua popularidade na internet. Ela já soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e tem feito publis com grandes marcas na internet.