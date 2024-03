BBB 24: qual é atual dívida de Alane, que diz ignorar cartão de crédito?

Alane Dias, participante do BBB 24, afirmou ao Gshow que não paga faturas de um cartão de crédito desde junho de 2023, quando deixou Belém e se mudou para São Paulo. Ela afirmou ter "apagado o aplicativo do cartão" para não acompanhar uma dívida iniciada com fatura estipulada entre R$ 3 e R$ 4 mil.

Qual é a dívida de Alane?

Dívida atual é de pelo menos R$ 13,5 mil, segundo estimativa feita por Splash. Considerando que a família não arcou com a dívida durante o período de confinamento, Alane acumula 9 meses sem arcar com os pagamentos. O valor inicial considerado no levantamento foi de R$ 3,5 mil. Splash conversou com Maria Belintane, economista e pedagoga, que opinou sobre o fato de Alane ignorar dívida.

É um comportamento infantil. Não que ela seja criança, mas é algo de uma pessoa que está na fase da 'pré-escola' na educação financeira. O que ela fez foi como brincar de esconde-esconde.

Maria Belintane, economista e pedagoga

Cálculo foi realizado considerando mudanças nas regras nas taxas dos juros rotativos. Considerando a taxa de juros de 440% ao ano — índice estipulado em dezembro de 2023 pelo Banco Central —, a dívida chegou aos R$ 11,2 mil apenas em seus primeiros seis meses. Valores podem variar conforme as condições oferecidas pela instituição bancária.

Novo limite entrou em vigor a partir de janeiro de 2023. Juros do cartão de crédito para quem não paga o total da fatura agora passam a ser limitador a 100% da dívida ao ano. Valor chegou aos R$ 13,5 mil considerando os três meses em que Alane está confinada na casa, segundo a estimativa.

Maria Belintane afirmou conhecer casos semelhantes. "Não vamos colocar a culpa no cartão de crédito, como sendo um vilão. O consumidor precisa ter todas as informações para não ficar dúvida sobre aquilo que ele vai pagar. Ele (cartão) é um aliado."

Ao ser apresentada no reality, Alane também afirmou ter outras dívidas bancárias. "Ela provavelmente vai ganhar dinheiro com o Big Brother. O suficiente para pagar as dívidas, mas também pode continuar se endividando não tiver uma orientação em relação aos gastos", completou Maria.