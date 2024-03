Yas Fiorelo: Fala de Sabrina Sato para Davi deixa jogo do BBB 24 desigual

Sabrina Sato, 43, esteve recentemente na casa do BBB 24 (Globo). Ela interagiu com os brothers e deixou escapar para Davi Brito, 21, que "adora" acompanhar a namorada dele, Mani Reggo, 41, nas redes sociais.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, opina que a namorada de Nicolas Prattes passou do ponto ao trazer informação externa relevante para Davi. "Essa fala da Sabrina acaba fortalecendo um grupo só. Dar essas informações para algumas pessoas só torna o jogo desnivelado. E o pessoal do Gnomo já está tão desanimado, quase com a bola dentro da bolsa para ir embora."

Leão Lobo concordou com Yas e levantou a dúvida se Sabrina teria sido autorizada pela direção do programa a dar essa informação. "Não precisa ter sido levado lá para dentro. Para o jogo, ficou esquisito. Não sei se ela disse isso espontaneamente ou se pediu permissão para falar e permitiram. Se ela falou no impulso, já foi, não tem mais jeito. Mas, se permitiram, aí a coisa é séria."

O jornalista aproveitou o ensejo para se desfazer em elogios à ex-musa do programa Pânico. "A Sabrina é encantadora. Tem gente que dá para ver que força a barra, que só quer aparecer em rede nacional, mas ela não. Ela é assim, como a Hebe era assim, como a Ivete [Sangalo] é assim. Elas são absolutamente espontâneas, e isso é lindo de ver."

Fernanda, 32, acusou a direção do BBB 24 (Globo) de cultivar certo favoritismo por Beatriz, 23. Na visão dela, a vendedora do Braz teria caído nas graças da alta cúpula do reality por conta das publis que faz na atração - e do dinheiro que rende em consequência disso.

Leão Lobo opina que Fernanda entra numa área delicada ao fazer essa acusação. "Não sei se a Bia tem a predileção da direção da Globo, mas a Fernanda está fazendo força para ter a antipatia deles [risos]. Ela está mexendo num vespeiro, que é a área comercial de qualquer emissora."

