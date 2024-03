Gal Costa: advogada de Wilma afirma que não há dúvidas sobre causa da morte

Vanessa Bispo, advogada de Wilma Teodoro Petrillo, empresária que pede o reconhecimento de união estável com Gal Costa (1945-2022), em entrevista ao jornal O Globo:

Advogada afirmou que não há dúvidas sobre a causa da morte da cantora. "[Ela] tratava um câncer agressivo na região do nariz, conforme atestam prontuários médicos do hospital Albert Einstein."

Defesa ressaltou que união estável é inquestionável. "Gabriel nunca viveu um dia sem morar na mesma casa em que Wilma, que cuidava dele como mãe. As duas viveram como esposas até o último dia da vida de Gal."

De acordo com o atestado de óbito, Gal morreu de infarto agudo no miocárdio e uma neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço.

Pedido de exumação

Wilma Petrillo e o filho de Gal, Gabriel, no velório da cantora Imagem: Eduardo Martins / Agnews

Gabriel Costa, filho único de Gal, entrou com um pedido de exumação do corpo da cantora. A advogada Luci Vieira Nunes, que representa o jovem, afirma que o pedido tem como objetivo levar os restos mortais da cantora de São Paulo para o Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Luci nega que a exumação solicitada por Gabriel seja para investigar a morte da mãe.

A decisão de enterrar Gal em São Paulo, cidade na qual ela morou nos últimos anos de vida, partiu da empresária Wilma Petrillo, que alega ser viúva da cantora. Segundo amigos próximos da cantora, Gal sempre manifestou o desejo de ser enterrada junto à mãe.

Herança e união estável

Gabriel contesta pedido de união estável protocolado por Wilma Petrillo Imagem: Arquivo pessoal

Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados pela estrela da MPB no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.

Cerca de um mês antes, o rapaz chegou a ser convocado pelo TJ para reconhecer se havia ou não uma união estável entre a mãe e a "madrinha". Diante da manifestação contrária da Defensoria Pública, porém, ela decidiu entrar com um novo pedido de união estável.

Agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Gabriel também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando era menor. A existência do processo foi confirmada à reportagem de Splash pela advogada do jovem.

Um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, no dia 18 de fevereiro, expõe uma briga entre Gabriel e Wilma. Na gravação, que conta com quase oito minutos, a ex-empresária de Gal pressiona o rapaz a assinar um termo de reconhecimento de dívida com a gravadora Biscoito Fino. Ela queria um adiantamento de royalties da artista.