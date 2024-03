Valesca Popozuda expõe fetiches e acessório para 'ser devorada' no sexo

Valesca Popozuda, 45, admitiu ser fetichista no sexo e que é adepta de usar brinquedinhos para apimentar a relação.

O que aconteceu

Cantora disse amar seus "brinquedinhos e tem até uma coleção de "consolos". "Eu amo essa coisa do brinquedinho, eu tenho vários consolos. Tenho várias coisas, tenho cremes. Antigamente, eu entrava muito em sex shops, não tinha vergonha nenhuma", declarou em entrevista à Quem.

Popozuda destacou que seu preferido é a calcinha comestível. "Eu entrava [no sex shop], escolhia calcinha comestível. A delícia que é usar uma calcinha comestível, parece que você vai ser devorada...Naquele nível".

A funkeira, que recentemente lançou a canção "Xereca no Chão", também contou que "gosta de viajar" em fantasias sexuais. "Na minha vida também, coisa mais íntima, também tenho meus fetiches, as coisas que eu gosto. Claro, com todo respeito. Às vezes, tem gente que não vai curtir e tudo bem. Mas, se curtir, meu amor, vamos cair para dentro do problema".