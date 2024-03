Trailer de 'No Rancho Fundo' mostra personagens que voltam de outra novela

Depois de um teaser com destaque para Andrea Beltrão, a Globo liberou o 1º trailer de "No Rancho Fundo", próxima novela das 6.

O que aconteceu

O vídeo foi exibido durante o intervalo de "Renascer". A previsão é que a nova trama estreie dia 15 de abril, substituindo "Elas por Elas".

O trailer começa mostrando Padre Zezo (Nanego Lira), Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e Nivalda (Titina Medeiros), todos vindos de "Mar do Sertão", novela exibida em 2022. Além deles, mais 4 personagens do outro folhetim estão de volta em "No Rancho Fundo".

Quem também tem grande destaque no trailer é Zefa Leonel (Andrea Beltrão). Casada com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e mãe da protagonista Quinota (Larissa Bocchino), a mulher encontrará uma pedra preciosa que mudará a vida de toda a família.