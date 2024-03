Com autódromo e dois estádios ocupados, São Paulo tem fim de semana musical

Milhares de pessoas vão se deslocar por São Paulo neste fim de semana atrás de música ao vivo e diversão. A partir de amanhã, a cidade recebe o festival Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos; o cantor mexicano Luis Miguel, no Allianz Parque; a volta da dupla sertaneja Victor & Leo, no MorumBis; e a boy band veterana Westlife, no Espaço Unimed.

O que vai acontecer

O calor vai finalmente dar uma trégua, mas a queda de temperatura vem acompanhada de chuva, o terror de todo evento a céu aberto. De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva para todos os dias, com temperaturas mínimas de 18º (amanhã) e 17º (sábado e domingo) e máximas de 22º (amanhã e sábado) e 25º (domingo). Portanto, capas impermeáveis serão item obrigatório.

O Lollapalooza Brasil começa amanhã e continua até domingo, no autódromo. Serão quase 80 atrações nacionais e internacionais, divididas em três dias por quatro palcos, que vão ocupar 600 mil metros quadrados de Interlagos.

Atrações do Lollapalooza amanhã (22/3): Kittin toca no palco Perry's by Johnnie Walker, às 18h; Luisa Sonza canta às 15h50 no palco Samsung Galaxy; e Fletcher se apresenta no palco Budweiser, às 16h55 Imagem: Getty Images

Evento terá transporte público 24 h; ruas serão fechadas

O festival, que chega à 11ª edição, começa ao meio-dia e segue, diariamente, até a meia-noite. Entre as atrações mais esperadas estão The Offspring e Blink-182, amanhã, a partir das 19h05; Limp Bizkit e Kings of Leon, no sábado, a partir das 19h55; e os cantores Sam Smith e SZA, no domingo, a partir das 19h55.

No Allianz Parque, o astro pop Luis Miguel faz show único no sábado; os ingressos estão esgotados. Com uma carreira de mais de 40 anos, o mexicano ainda atrai multidões de fãs com sua voz poderosa e carisma.

Luis Miguel durante show em janeiro, em El Salvador; mexicano se apresenta no Allianz Parque no sábado, 23/3, em São Paulo Imagem: APHOTOGRAFIA/Getty Images

A produção é mega: são mais de 150 pessoas envolvidas, incluindo músicos e mariachis. A "Luis Miguel Tour" começou em 2023 e já passou por Argentina, Chile, EUA, México e América Central e agora está prestes a desembarcar no Brasil.

No MorumBis, também no sábado, tem a dupla mineira Victor & Leo, que volta aos palcos após cinco anos afastada. Os sertanejos anunciaram sua separação em 2018, após o desgaste de Victor com as imagens em que aparece agredindo a ex-mulher, Poliana Bagatini, que estava grávida de um filho do cantor, em 2017.

Demissão na Globo e caso de polícia: relembre separação

Victor & Leo em uma das últimas apresentações antes da separação, em 2018; dupla volta com show no MorumBis, no sábado (23/3) Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Os irmãos vão aproveitar o retorno para registrar o show em vídeo, que deve virar DVD. Além de cantarem os maiores sucessos com nova roupagem, eles prometem apresentar seis faixas inéditas.

Já a boy band irlandesa Westlife vem desfalcada de um de seus integrantes na apresentação que faz no domingo, no Espaço Unimed. Mark Feehily anunciou no final do mês passado que não poderia mais estar na turnê "The Wild Dreams Tour", pois passou por uma cirurgia de hérnia.

Nicky Byrne, Shane Filan e Kian Egan em apresentação do Westlife em Toronto, Canadá, no dia 11/3; boy band se apresenta no domingo (24/3), no Espaço Unimed Imagem: Jeremychanphotography/Getty Images

Mark Feehily, durante show em Londres, em 2022; vocalista cancelou participação em turnê por problemas de saúde Imagem: Aaron Chown/Getty Images

Mas, mesmo como um trio, formado por Nicky Byrne, Kian Egan e Shane Filan, a apresentação promete pelo menos uma surpresa. Além do repertório de sucessos conquistados em 25 anos de estrada, como "Swear It Again", "If I Let You Go", "Uptown Girl" e "Hello My Love", os três deverão apresentar um divertido e animado medley de músicas do Abba.

Fim de semana musical em SP

Lollapalooza Brasil - 1º dia

Quando: 22/3, ao meio-dia

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: de R$ 660 (Lolla Day, meia) a R$ 1.320 (Lolla Day, inteira)

Ingressos em https://www.lollapaloozabr.com/ingressos

Lollapalooza Brasil - 2º dia

Quando: 23/3, ao meio-dia

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: de R$ 600 (Lolla Day, meia) a R$ 2.450 (Lolla Lounge Day by Vivo, inteira)

Ingressos em https://www.lollapaloozabr.com/ingressos

Luís Miguel

Quando: 23/3, às 20h

Onde: Allianz Parque (a. Francisco Matarazzo,1.705, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 330 (cadeira nível 1 central A e D, meia) a R$ 720 (cadeira nível 1 lateral A e C)

Ingressos esgotados

Victor & Leo

Quando: 23/3, às 19h30

Onde: MorumBis (pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 96 (arquibancada, meia) a R$ 720 (mesa ouro, inteira)

Ingressos em https://www.bilheteriadigital.com/victor-e-leo-sao-paulo-23-de-marco

Lollapalooza Brasil - 3º dia

Quando: 24/3, ao meio-dia

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: de R$ 600 (Lolla Day, meia) a R$ 2.450 (Lolla Lounge Day by Vivo, inteira)

Ingressos em https://www.lollapaloozabr.com/ingressos

Westlife

Quando: 24/3, às 21h

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 240 (pista, meia) a R$ 750 (mezanino, inteira)

Ingressos em https://www.ticketmaster.com.br/event/westlife