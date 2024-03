Simple Plan faz versão funk de 'Welcome to My Life' para agradecer fãs brasileiros

O Simple Plan agradeceu aos fãs brasileiros com uma postagem no perfil oficial da banda no Instagram nesta quinta-feira, 21. E além de uma mensagem de agradecimento, os canadenses dividiram uma versão funk do seu hit Welcome to My Life.

"Bem-vindos ao Brasil", começa a mensagem. "Esse vídeo é pra vocês. Pois é, agora que somos brasileiros, lançamos nosso primeiro clipe oficial do Brasil. Vocês sempre nos fazem sentir em casa, e todo show é inesquecível. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos! E não, não é muito cedo para começarem a pedir para voltarmos novamente", escreveu o grupo canadense.

E para finalizar, a banda ainda assinou a legenda com versões "abrasileiradas" dos seus nomes, Pedro, Carlos, Jefferson & Sebastião. Atualmente, o Simple Plan é constituído de quatro integrantes: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre.

Vale lembrar que não é a primeira vez que um artista internacional homenageia os fãs brasileiros após visitarem o País. Em setembro de 2023, Bruno Mars também usou as redes sociais para agradecer o carinho dos brasileiros com uma música que virou hit.

Passagem pelo Brasil

No início de março, a banda canadense Simple Plan realizou um show solo em São Paulo, antes de participar do festival I Wanna Be Tour, entre os dias 2 e 10 de março em várias cidades brasileiras, incluindo Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, e Belo Horizonte. A banda brasileira NX Zero foi responsável pela abertura do show solo do Simple Plan.

O festival contou com a participação de diversas bandas de pop punk e emo, tanto internacionais quanto nacionais, como The All American Rejects, All Time Low, The Used, Mayday Parade, e Fresno.