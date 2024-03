Shakira conta que filho de 11 anos fez duas músicas para lidar com divórcio

Shakira, 47, contou que seu filho, Milan, de 11 anos, usou a música para processar a separação dos pais.

O que aconteceu

Durante o divórcio da mãe com Gerard Piqué, 37, o primogênito do casal, Milan, de 11 anos, escreveu duas canções para lidar com seus sentimentos. "Ele escreveu duas lindas músicas durante o processo de separação. Elas fariam qualquer um chorar".

A cantora explicou que escrever e cantar faz parte do seu processo pessoal de 'cura' para lidar com sentimentos e que seus filhos compartilham de sua técnica.

"Quando ele começa a se sentir para baixo, ele vai ao piano e compõe. Ele faz música. Isso é sua terapia", explica em entrevista ao canal do YouTube Apple Music, publicado nesta quarta-feira.