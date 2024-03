'Dar o c* é viciante, rapido pra gozar': as declarações 18+ de Marina Sena

Marina Sena, 27, coleciona momentos e declarações 18+. A artista, que nesta semana fez a "temperatura subir" com uma sequência de imagens sensuais no Instagram, já falou abertamente sobre sexo, tesão e sensualidade.

Artista surpreendeu ao dizer que "dar o c* é viciante", durante participação no podcast Surubaum, comandado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele Marina Sena, no programa Surubaum

Marina comentou sobre as posições favoritas na cama. "Sou preguiçosa, gosto que me comam", brincou no papo com os apresentadores. Ela também afirmou que muitos homens "não sabem lidar com o pau que têm" ao opinar sobre tamanho ideal de pênis.

Cantora também revelou que é uma pessoa que gosta de gemer em diversas ocasiões e de ser admirada no sexo. "Sou manhosa. Gosto de gemer, eu gemo para tudo. Tô beijando na boca, já dou uns gemidos, só o toque já me...", declarou em recente entrevista ao PocCast.

Ela contou na mesma entrevista que gosta de ser admirada na hora H. "Não só no sexo, mas em tudo de um jeito fogoso, vaidoso. Eu no sexo gosto de ser admirada, gosto de estar bela, gosto de estar de um jeito bonita, porque eu gosto de ser vista, de ser admirada, para mim o sexo tem muito essa coisa da visão e de falar também."

Cantora valoriza a narrativa. "Gosto, tipo assim, criar uma historinha, ficar falando coisas que alimentem meu imaginário, mesmo que seja mentira, na hora que você estiver me comendo pode mentir para mim, eu vou fingir que acredito, eu vou falar umas mentirinhas também, depois me fala a verdade."