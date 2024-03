Samara Felippo desabafa após expor disputa com ex: 'Angústia e impotência'

Samara Felippo, 45, postou vídeo de desabafo em meio a exposição de uma disputa judicial travada contra o ex-marido, Leandrinho, 41, pai de suas filhas, e relatou sentimentos de angústia e impotência.

O que aconteceu

Em vídeo no Instagram, Felippo agradeceu o apoio que tem recebido, principalmente de outras mulheres, e disse vivenciar um momento difícil. "Estou dando as caras por aqui agora. Desculpa. Realmente, para mim, é muito importante repostar todas vocês. Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final".

Felippo contou que tem recebido outras histórias "muito cruéis" das seguidoras que passam ou já passaram por situações parecidas com a sua. "Tenho recebido histórias muito cruéis, muito difícil de ler, que me dão muitos gatilhos raiva e muitas advogadas, muitas criminalistas, muitas mulheres fazendo movimento incrível para ajudar outras, muitas agora já atentas, alertas, porque a gente se romantiza e a gente entrega tudo na mão do outro, a gente confia, então fiquem ligadas".

Samara relatou sentimento de angústia e impotência, e criticou a lentidão da Justiça em resolver seu problema com Leandrinho. "Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência, mas que tá forte e latente em mim agora. A justiça não anda, eu estou nessa luta há 10 anos, eu não comecei agora. Agora, é só publicamente".

A atriz demonstrou revolta pelo fato de os homens não terem as mesmas responsabilidades que as mulheres e voltou a dizer que mostrará provas que sustentam suas acusações contra o ex-marido. "Por que que o homem, além de sair com todo o patrimônio da mulher, e essa ser chamada de louca, desequilibrada, golpista e interesseira... Por que que esse cara, além disso, ainda sai com a falta de responsabilidade com os filhos, sem ser punido?".

Entenda o caso

Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça (19) para denunciar o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho. A atriz quer reaver o dinheiro da venda de um imóvel adquirido pelos dois há dez anos, quando eles ainda eram casados.

Ela conta que comprou, em 2008, um imóvel em um bairro de luxo na zona oeste do Rio, em conjunto com o então marido. Para a compra, ela usou de entrada o dinheiro oriundo da venda de um apartamento que estava em seu nome.

Felippo diz que Leandrinho não precisava do dinheiro da atriz para conseguir concluir a compra, mas ele "aceitou mesmo assim". "Ele tinha situação financeira ótima até hoje, mas aceitou mesmo assim. Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais."

Anos depois, Samara Felippo descobriu que o imóvel estava registrado no nome do irmão do jogador e, por isso, não teve direito na separação, que aconteceu em 2013. "Ele nos EUA, eu tocava obra na casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada."

Na legenda do vídeo, Felippo diz não saber se é uma questão de "violência patrimonial ou não", mas conta que se cansou de esperar a decisão da Justiça. "Não estou falando de pensão, sempre pagou corretamente o que é o mínimo dentro da paternidade que exerce. Quero que a justiça se mexa e faça ele pagar o que me foi tirado!".

Posteriormente, Leandrinho divulgou nota em que chamou de falsas as acusações feitas por Felippo. A atriz também se manifestou desmentindo o ex-atleta e garantiu que vai expor provas de suas alegações.