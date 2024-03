Rodrigo Santoro detalha preparo físico para chegar a 8% de gordura corporal

Rodrigo Santoro, 48, detalha o processo para chegar a 8% de gordura corporal.

O que aconteceu

O ator afirmou que fazia exercícios físicos duas horas por dia, além de uma dieta rigorosa com pouco carboidrato. "Houve uma preparação intensa, durante um mês e meio, para 'Bom Dia, Verônica'. O Jerônimo demandava um físico bastante específico, de formas apolíneas. Trata-se de um personagem eugenista, que acha que vai 'melhorar' a raça humana, obsessivo pela perfeição. Foram duas horas de exercícios físicos por dia. Cumpri dieta rigorosa, de baixíssimo carboidrato. O objetivo era secar, com algo na faixa de 8% de gordura corporal. E eu não tenho mais 26 anos, mas 48, então fica mais desafiador", disse em entrevista à revista GQ.

Santoro recorda outros trabalhos que também exigiam um físico mais musculoso. "Já tinha passado por processos semelhantes, por exemplo, em '300', com muita hipertrofia, em 'Heleno', quando perdi massa magra - o que nem foi saudável", diz.

Rodrigo Santoro confessa que cuida do físico, pois seu corpo é sua "ferramenta de trabalho". "O segredo da dieta é não quebrá-la, o que consigo quando há um objetivo profissional. Meu pai é italiano, então amo massa, gelato, doce. Porém, no geral, me alimento bem, de uma forma mais natural. Tenho prazer nisso. Fico muito atento com minha saúde. Meu corpo, além de ser o corpo que habito, é minha ferramenta de trabalho", reflete.

Além da dieta e musculação, o artista pratica outros esportes, como tênis. "Gosto de estar disposto. Adoro esportes. Recentemente, viciei em tênis. Comecei a jogar há um ano. Não mostrava muito interesse até experimentar e entender quanto a modalidade demanda da mente. É um desafio constante. Estou muito empolgado, faço aula, jogo com os amigos. No tênis, assim como no surf, você precisa estar presente, algo que meu ofício também pede o tempo todo", aponta.

Santoro também cuida da saúde psicológica e considera que a mente está "em dia". "Para cuidar da minha mente, além do esporte, curto praticar ioga, meditar e permanecer em meio à natureza. Faço terapia há muitos anos. Tento manter a ansiedade em um lugar que me jogue para frente, sem me dominar. A arte também me ajuda. Sou bastante eclético no que consumo. Adoro poesia. Leio Drummond, Manoel de Barros, Clarice. Gosto ainda de ciência, especialmente neurociência, pela qual passei a me interessar depois da participação na série 'Westworld'."