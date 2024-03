'Renascer': Morena visita túmulo do filho pela 1ª vez e revela segredo

No capítulo de sexta (22), da novela "Renascer" (Globo), Morena (Ana Cecília Costa) visita o túmulo do filho pela primeira vez e revela segredo.

Incentivada por Lu (Eli Ferreira), a esposa de Deocleciano (Jackson Nunes) vai até o local onde seu bebê morto foi enterrado. "Ô, meu filho... tua mainha tá aqui, viu? Cê me perdoe de não ter vindo antes... é que me faltou coragem de me despedir", diz.

A professa tenta consolar a amiga. "Esse é o nome desse luto que você vem sofrendo em silêncio durante todos esses anos. Não existe uma fórmula... mas você pode dar um nome a ele, como disse dona Jacutinga, ou pode ritualizar essa perda, como Deocleciano fez", fala.

Durante a conversa, Morena revela que evitou uma nova gravidez, mesmo esse sendo um desejo do marido. "Outro filho seria outra criança... uma nova vida, diferente desta. Tão amada e querida quanto ele foi, mas diferente... Você amou incondicionalmente esta criança, e foi a mãe que ela precisou", responde Lu à confissão da outra.

A professora lembra Morena que, mesmo sofrendo, ela conseguiu dar amor para outras crianças, como João Pedro (Juan Paiva) e Zinha (Samantha Jones). "Uma mãe que sofreu durante todos esses anos sozinha e calada e que, ainda assim, jamais negou amor a todos que cruzaram seu caminho. E falo de João e Zinha, mas também falo de mim e certamente desta criança que, embora não tenha 'vingado', existiu... E ainda existe em vocês", garante.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.